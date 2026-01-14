Карельские приставы выставили на торги автомобили должников

В Карелии Управление ФССП выставило на аукцион семь арестованных автомобилей.
Среди лотов пять машин из Петрозаводска, по одной из Кондопоги и Сегежи.
В Петрозаводске можно будет приобрести иномарки разных годов выпуска, все автомобили в списке дешевле миллиона рублей. На торги выставлены Volkswagen Golf Plus 2012 года за 553 200 рублей, Volkswagen Tiguan 2010 года за 636 230 рублей и Hyundai Solaris 2018 года за 820 200 рублей.
Кроме того, продают Skoda Octavia 2016 года за 975 100 рублей и самый бюджетный лот — Renault Sandero 2011 года за 268 300 рублей.
На аукцион также выставлены Hyundai Accent 2003 года из Кондопоги с начальной ценой 144 000 рублей и UAZ Profi из Сегежи за 546 100 рублей, который находится в залоге.