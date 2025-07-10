Карельские продавцы больше программистов уверены в своём карьерном успехе

Стало известно, кто из жителей республики меньше всех переживает насчёт поиска работы.

Порядка 35% специалистов IT-сферы из Карелии сомневаются в собственном карьерном успехе. К такому выводу пришли эксперты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru, проанализировав текущую ситуацию на республиканском рынке труда.

— Также наименее уверены в себе соискатели из сферы искусства и консалтинга (по 29%), а ещё маркетологи (26%), финансисты и работники образования (по 24%), — рассказали в компании.

При этом основная дола опрошенных (75%), состоящая из претендентов на должности в области продаж, общепита и автобизнеса, не испытывает беспокойства по поводу поиска работы в ближайшем будущем.

Ранее мы писали, что свыше 70% работников в Карелии сомневаются в своих профессиональных навыках.