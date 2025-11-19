Карельские работодатели стали в два раза чаще предлагать обучение с нуля

В III квартале 2025 года количество вакансий с обучением на рабочем месте в регионе выросло на 113%.
Рынок труда Карелии демонстрирует заметный тренд на инвестиции в человеческий капитал. Согласно исследованию Авито Работы, проведенному отраслевой HR-конференции «Эксперты в деле» в Санкт-Петербурге, местные компании все чаще готовы брать на работу начинающих специалистов и обучать их непосредственно на рабочем месте.
По данным за январь–октябрь 2025 года, карельские работодатели не только повысили средние зарплатные предложения на 3% (до 72 792 руб./мес.), но и значительно улучшили социальный пакет. Самой яркой тенденцией стал резкий рост числа вакансий с обучением. В III квартале 2025 года таких предложений стало на 113% больше, чем годом ранее. Это означает, что у соискателей без опыта работы в Карелии сейчас значительно больше шансов найти место для старта карьеры.
Параллельно компании стали на 88% чаще предлагать компенсацию проезда и на 39% увеличили количество вакансий с предоставлением бесплатного питания.
В сегменте рабочих профессий, где сохраняется высокий спрос на кадры, работодатели предлагают высокие зарплаты. В топ-3 высокооплачиваемых позиций вошли: машинисты (190 000 руб./мес.), бурильщики (165 000 руб./мес.), монолитчики (156 000 руб./мес.).
Набирают популярность и гибкие форматы занятости. За год количество предложений о подработке в Карелии выросло на 56%, а интерес соискателей к ним увеличился на 45%. Этот формат позволяет людям расширять источники дохода и лучше балансировать между работой и личной жизнью.
Ранее стало известно, где сильнее всего снизились зарплаты в России.