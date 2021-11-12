Карельские школьники и педагоги смогут принять участие в акции «Культурный марафон»

Поучаствовать в проекте, который в этом году посвятили кинематографу, можно до 10 декабря, рассказали в администрации Петрозаводска.

В России стартовал «Культурный марафон». Главной темой акции стал кинематограф: в этом году в нашей стране отмечают 125 лет со дня первого киносеанса.

Принять участие в проекте могут школьники, учителя и семьи. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке и выполнить интерактивные задания. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут. Для победителей марафона предусмотрены призы.

Кинематограф почти не изучают в школе. Задания, подготовленные для участников «Культурного марафона», помогут понять, как устроен мир кино. Теоретический материал дополнен примерами из зарубежной и отечественной классики. Цель инициативы — увлечь школьников новым предметом и вдохновить их на творческие поиски.

Акция продлится до 10 декабря. Ее организатором выступает Министерство культуры и просвещения России. Марафон проводится уже третий год подряд и собирает все больше участников.