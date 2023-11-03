Карельские школьники могут отправиться в бесплатное путешествие по республике

Программу бесплатных путешествий для учеников 5—9 классов организовал республиканский Минэк.

Карельские школьники отправились в поездки по программе бесплатных путешествий для школьников 5—9 классов, сообщили в паблике Минэкономразвития Карелии.



Министерство с 16 октября 2023 года организовало прием заявлений на получение социальных сертификатов, которыми полностью или частично можно оплатить поездку по республике.

«В настоящее время прием заявлений уже закончен, подготовлены 1 000 сертификатов, к сожалению, не все, кто подавал заявления, получат сертификат, так как их количество ограничено. Тем, кто подавал заявления он-лайн, нужно проверить свои личные кабинеты на Региональном Портале Государственных Услуг Республики Карелия», — подчеркнули в источнике.

В сообществе добавили: если заявления подавались лично, то следует подойти за сертификатом по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2, каб. 219. Уточняющие вопросы по телефону (814 2) 55 98 01 (504).



Школьники и их родители в случае одобрения заявления и после получения сертификата могут выбрать туроператора и путешествие из предложенных на сайте Министерства экономического развития республики.



Съездить в путешествие необходимо до 31 декабря 2023 года.

В случае невозможности по каким-то причинам использовать сертификат и отправиться в путешествие, сообщить в Минэк Карелии по телефону (814 2) 55 98 01 (доб. 504), предупредили в группе.



Тем временем, первые путешествия уже начались: школьники-первопроходцы выбрали программу по Приладожью — «Жемчужина Карелии», побывали в горном парке «Рускеала», познакомились с важными вехами в истории нашей страны в историческом парке «Бастионъ», рассказали в источнике.