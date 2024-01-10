Карельские школьники могут получить бесплатные путевки в «Артек»

Открыт прием заявок в три детских центра.

Более 100 карельских ребят посетят Всероссийские детские центры в 2024 году, сообщили в паблике республиканского Минобразования и спорта.



Открыт прием заявок на путевки:



«Артек» (Республика Крым, Гурзуф) — 80;

«Смена» (Краснодарский край, Анапа, Сукко) — 30;

«Алые паруса» (Республика Крым, Евпатория) — 8.



Как отметили в источнике, путевки для детей бесплатные. Родителям нужно оплатить только проезд ребенка, питание, страхование и сопровождение его в пути следования.



Ближайшие путевки — в Центр «Смена» для ребят 14-17 лет. Смена № 4 «Арт-лаборатория» пройдет с 24 марта по 6 апреля. Подача заявок открыта до 14 февраля.



Регистрация на сайте.



Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 900 457 2441; 8 900 457 2174.