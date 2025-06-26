Карельские синоптики дали прогноз погоды на июль

Карелию ждет прохладный июль с постепенным потеплением

В Гидрометцентре республики подвели итоги первого месяца лета и дали прогноз на второй.

Июнь 2025 года в Карелии оказался прохладным, с температурой на 0,5℃ ниже нормы. Самые теплые дни были в первой половине месяца, когда воздух прогревался до +26℃, а самые холодные — в конце июня с ночными заморозками и дневной температурой не выше +18℃. Вода в озерах осталась холодной для купания — всего +13…+15℃.

Июль, который обычно самый теплый месяц в году, начнется с прохладной погоды. В первые дни температура днем составит +14…+19℃, лишь 2–3 июля потеплеет до +20…+25℃. Ночью столбик термометра будет опускаться до +6…+12℃. Постепенное потепление ожидается во второй половине месяца.

К концу второй декады температура вернется к климатической норме — +19…+24℃ днем. Самые теплые дни прогнозируются в конце июля, когда температура может превысить норму на 1-2℃.

Осадков в июле ожидается около обычного количества — около 77 мм по республике и 80 мм в Петрозаводске. Дожди будут идти равномерно весь месяц, с небольшим увеличением в первой половине июля.

Напомним, ранее специалисты рассказали, какой будет погода на Северо-Западе в первой декаде июля.