Карельские синоптики предупредили об аномальной жаре в выходные

На большей части Карелии в выходные ожидается аномально жаркая погода.
С 26 по 31 июля на большой части республики ожидается аномально жаркая погода, рассказали в Карельском гидрометцентре.
— Среднесуточная температура воздуха на 7-9 °С выше климатической нормы. При том что норма от +15,4 °С до 18, 5 °С, — говорится в сообщении.
Под действие опасного гидрометеорологического явления может попасть Петрозаводск.
В Карелии объявлен 5 класс пожарной опасности — самый высокий, сообщили в Минприроды Карелии. Разведение открытого огня в районах и округах республики запрещено.
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