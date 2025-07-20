Карельские синоптики предупредили об аномальной жаре в выходные

На большей части Карелии в выходные ожидается аномально жаркая погода.

С 26 по 31 июля на большой части республики ожидается аномально жаркая погода, рассказали в Карельском гидрометцентре.

— Среднесуточная температура воздуха на 7-9 °С выше климатической нормы. При том что норма от +15,4 °С до 18, 5 °С, — говорится в сообщении.

Под действие опасного гидрометеорологического явления может попасть Петрозаводск.

В Карелии объявлен 5 класс пожарной опасности — самый высокий, сообщили в Минприроды Карелии. Разведение открытого огня в районах и округах республики запрещено.