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20.09.2020 21:20

Карельские синоптики прогнозируют на вторник ветреную погоду

Новости. Погода
17:00, 21 Сентября 2020
фото: © AP Photo/Michael Probst
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О погоде на 22 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.

Ветер западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью: +8, +10°С, днем потеплеет до +13,+15°С.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем –повышаться.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдут дожди, днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью: +5, +10°С, днем потеплеет +10,+15°С.

 

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