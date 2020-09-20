Карельские синоптики прогнозируют на вторник ветреную погоду

О погоде на 22 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.

Ветер западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью: +8, +10°С, днем потеплеет до +13,+15°С.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем –повышаться.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдут дожди, днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью: +5, +10°С, днем потеплеет +10,+15°С.