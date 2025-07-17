Карельские синоптики прогнозируют в субботу грозы и град

В Карельском гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в субботу, 2 августа.
Завтра, 2 августа, в районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дождь, ливни, грозы.
— По южным районам местами град, — уточнили в Карельском гидрометцентре.
Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозе порывистый сильный. Температура воздуха ночью +13,+18°С, местами на севере до +10°С, днем +24,+29°С.
В Петрозаводске аномалий не обещают. Но дождь и гроза также возможны.
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