Карельские синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

Все прошедшие дни уходящей недели на большей части Карелии отмечались дожди различной интенсивности.

В Петрозаводске с начала второй декады сумма выпавших осадков составила 32,5 мм или 60% месячной нормы.



Но уже на этих выходных существенных осадков не ожидается, да и большую часть следующей недели небольшие дожди вероятны лишь по северным районам Карелии, отметили в Карельском гидрометцентре.

Температурный фон в субботу и воскресенье останется несколько пониженным относительно нормы — в ночные часы в условиях радиационного выхолаживания столбики термометров понизятся до -1, -5℃, днём не превысят +2, +6°С.

В последующие дни с юго-западными потоками придёт небольшое потепление, температурный режим вернётся в рамки климата и даже на 1-2 градуса превысит норму: преобладающие ночные температуры от 0℃ до +5℃, днем от +3℃ до +9℃.



Лишь к концу недели на большей части республики ожидаются дожди, усилится ветер южных направлений.