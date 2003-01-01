Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

Карельский гидрометцентр опубликовал прогноз на последнюю неделю октября и первую ноября.

Предстоящая неделя в Карелии, говорят синоптики, пройдет под аккомпанемент дождей. Виной этому – циклон, расположившийся над Скандинавией и вращающегося вокруг своей оси. Среднесуточная температура воздуха останется на 2-4°выше климатической нормы, температура воздуха составит +2, +7℃ в течение суток.

Во второй половине недели осадков станет меньше и немного похолодает, в ночные часы местами до слабых отрицательных значений, днем до 0, +5℃. Но уже в выходные дни очередной североатлантический циклон принесет ненастье с осадками смешанного характера, а также усиление ветра.

Такой же неустойчивой, с осадками и перепадами атмосферного давления, погода ожидается в Карелии и в течение первой недели ноября.