Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце сентября

В республике установилась осенняя погода с ночными заморозками.
В Карелии наступила метеорологическая осень. По данным Гидрометцентра Карелии, лето в этом году продлилось на две недели дольше обычного, но после 22 сентября температура резко понизилась.
24 сентября стало самым холодным днем начала осени. Дневная температура не поднималась выше +5...+10°C, а в ночь на 25 сентября в некоторых районах республики фиксировали заморозки до -3°C.
До конца месяца погоду в Карелии будет определять Скандинавский антициклон. Существенных осадков не ожидается, только в субботу 27 сентября в восточных районах республики пройдут небольшие дожди. Ночные температуры составят +2...+7°C, дневные - +11...+16°C. Ветер постепенно ослабеет.