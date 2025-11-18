Карельские синоптики рассказали, не растает ли снег в ноябре

Гидромет республики дал прогноз на третью декаду ноября.
В Карелии установился постоянный снежный покров, который, по прогнозам синоптиков, не растает до конца месяца. С 14 ноября метеостанции начали измерять высоту снега на севере республики, а с 16 ноября — и на южных территориях.
По данным на 18 ноября, в северных районах высота снежного покрова составляет от 8 до 13 сантиметров, в южных — от 1 до 6 сантиметров. В Пудоже зафиксировано 9 сантиметров снега.
В ближайшие два дня значительных осадков не ожидается, но затем в большинстве районов Карелии вероятны небольшие, а в отдельные дни умеренные снегопады.
Температурный режим в южных районах приблизится к климатической норме: ночью от -4℃ до -8℃, днем от -1℃ до -5℃. В северных районах, таких как Калевальский и Лоухский, уже третью ночь подряд температура опускается до -16℃…-21℃, а днем составляет -9℃…-13℃.
Ранее в МЧС Карелии предупредили о гололеде и рассказали о правилах безопасности для пещеходов и водителей.