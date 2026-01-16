Карельские синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь

Сообщили в Карельском гидрометцентре и о погоде на выходных.
В ближайшие выходные дни на погодные условия в республике окажет влияние юго-восточная, южная часть североатлантического циклона, который в последующие дни переместится через Архангельскую область на юго-восток, оставляя погоду нашего региона под воздействие более холодной его части.
Небольшой, на севере местами умеренный снег, в субботу-воскресенье (17-18.01) пройдет в большинстве районов Карелии, с понедельника — праздника Крещения — осадки вероятны лишь местами. Температурный фон значительно (на 3-6℃) превысит климатическую норму: в течение суток 17.01 -4, -9℃, на юге республики ночью до -12℃, в воскресенье в ночные часы -3, -8℃, днем от -4℃ до +1℃. Крещенская ночь на большей части нашего региона прогнозируется слабо морозной с температурой воздуха по республике -2, -7°С, в Петрозаводске -2, -4°С и без существенных осадков.
По статистике в 50% случаев в период Крещенских праздников температура выше климатической нормы, аномальные морозы фиксируются лишь в трети случаев.
Архивные метеоданные последних 30 лет свидетельствуют, что больше половины крещенских ночей были теплыми, с повышениями температуры воздуха до слабых положительных значений, 8 ночей — с температурным режимом в пределах климатической нормы, и лишь 6 ночей — холодными. Самой холодной за этот период была ночь 19 января 2006 года с минимальной температурой -26,9°С, тогда и днем мороз держался до -24,9°С. Абсолютный же минимум принадлежит «крещенской» ночи 1969 года, когда столбик термометра опустился до отметки -31,4°С. А вот абсолютный максимум этого дня наблюдался в столице республики в далеком 1939 году, он составлял +4,9℃.
И все же зима не отменяется, потепление будет кратковременным. Во второй половине крещенской недели скажется влияние на погоду антициклона с северо-востока, морозы окрепнут, в ночные часы до -15, -20°С, а на востоке и ниже, днем температура воздуха не превысил -9, -15℃ и, скорее всего, это будут еще не последние понижения в этом январе.
Ранее мы рассказывали, что в Карелии определили места для Крещенских купаний.