Карельские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь

Сентябрь стал одним из самым сухих за сто лет наблюдений. А что ждать от октября, рассказали карельские синоптики.

Первый осенний месяц подарил жителям Карелии много солнечных и теплых дней. Среднемесячная температура воздуха по республике превысила норму почти на 3℃, рассказали в Карельском гидрометцентре.

— В первой половине месяца максимальные температуры достигали летних значений: плюс 20℃, плюс 25℃, но, несмотря на это, никаких температурных рекордов не случилось, — отметили синоптики.

Зато по количеству атмосферных осадков сентябрь-2025 войдет в тройку самых «сухих» за последние 100 лет после сентября 1934-го и 1971-го (19 и 20 мм соответственно).

— Учитывая, что в последний сентябрьский день осадки не ожидаются, их сумма за месяц составит 21,5 мм, и это — всего треть месячной нормы, — уточнили в Карельском гидрометцентре.

Октябрь в Карелии по температурному режиму и по количеству осадков ожидается в пределах средних многолетних значений. Температура в первой половине месяца прогнозируется на 2-4℃ выше нормы, во второй - в рамках климата и ниже из-за частых арктических вторжений.