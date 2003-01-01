Карельские собаки-таможенники унюхали спрятанный под обшивкой авто амфетамин

Четвероногие помощники карельских таможенников обнаружили партию наркотиков, спрятанную под обшивкой багажника автомобиля.
Собаки, состоящие на службе в Карельской таможне, обнаружили 965 граммов амфетамина, спрятанных в зёрнах кофе под обшивкой багажника легкового автомобиля, сообщили в ведомстве.
Помимо этого, за 9 месяцев 2025 года четвероногие помощники кинологов унюхали порядка 7200 граммов наркотических и психотропных веществ.
— Нами зафиксировано 73 случая эффективного применения служебных собак в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, — подчеркнул начальник кинологического отдела Карельской таможни Роман Федотов.
По всем фактам выявленных правонарушений возбуждены административные и уголовные дела.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ по Карелии задержали 28-летнего жителя Петрозаводска, причастного к организации контрабанды наркотиков из страны Евросоюза.