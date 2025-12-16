Карельские спасатели начали подготовку новой партии брони для боевых машин на СВО

Спасатели Медвежьегорского и Кемского поисково-спасательных отрядов приступили к подготовке очередной партии броневой защиты для боевых машин, задействованных в зоне специальной военной операции.
Работы проходят на территории пожарной части МЧС России в Сегеже, предоставившей площадку.
На данном этапе спасатели занимаются ручной резкой и подготовкой отрезков транспортерной ленты, чтобы облегчить их последующую транспортировку, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности.
В итоге очередная партия транспортерной ленты, отлично зарекомендовавшей себя для защиты техники от ударов врага и личного состава от осколков снарядов для боевых машин, задействованных в зоне СВО, отгружена в гуманитарную фуру и отправлена к месту назначения.
