Карельские спасатели отправились в Новгородскую область, где без света остались тысячи человек

В Новгородскую область для борьбы с последствиями сильного снегопада отправились аварийные бригады из Карелии.

Спасатели и энергетики будут помогать восстанавливать электроснабжение в регионе, где без света остались тысячи человек.

Из-за сильных снегопадов и повреждения линий электропередачи в Новгородской области введен режим повышенной готовности. 30 декабря без электроснабжения остались более 300 населенных пунктов и более четырех тысяч жителей в 11 округах.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил ранее, что для ликвидации аварий задействованы 69 бригад — 282 специалиста и 89 единиц техники. В помощь местным специалистам направлены дополнительные силы из других регионов, в том числе из Карелии.

— Завтра к уже сформированным бригадам дополнительно подключатся ещё 24. Еще раз благодарю всех, кто задействован в аварийно-восстановительных работах после отключений электроэнергии, — написал Александр Дронов вчера.