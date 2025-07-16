Карельские спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину

Помощь спасателей понадобилась жительнице Медвежьегорского района. Женщина потерялась в лесу, собирая ягоды.

Инцидент произошел накануне и завершился благополучно, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

16 июля, в 13:45 дежурному Карельской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле шлюза № 5 ББК при сборе ягод заблудилась женщина 1960 года рождения.

На поиски отправились спасатели. В 20:35 женщину нашли и вывели из леса. В медицинской помощи она не нуждалась.