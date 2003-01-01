Карельские спасатели взорвали лед на реке в Суоярвском округе

Взрывные работы проведены 11 января на реке Уксунйоки в Суоярвском округе.

Сегодня, 11 января, специалисты подразделения разминирования и взрывных работ КРПСС провели комплекс мероприятий по предотвращению подтоплений в поселке Райконкоски Суоярвского округа. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, в период с 08:00 до 16:30 было произведено 20 контролируемых подрывов на порогах реки Уксунйоки.

Благодаря оперативно проведенным работам уровень воды в местах возможных заторов снизился на 55-60 сантиметров. Эти меры направлены на защиту граждан и позволяют избежать затопления частных жилых домов, хозяйственных построек и важных объектов инфраструктуры поселка. Мониторинг ситуации продолжится.