Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
Обществоведение
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

00:10

Карельские спасатели взорвали лед на реке в Суоярвском округе

22:04

«Столица на Онего» вспоминает самые громкие преступления 2025 года

20:00

Жители Карелии публично благодарят своих дворников за работу

18:25

И снова снег: прогноз погоды в Карелии на 12 января

17:00

Глава Карелии показал супруге оснащение больницы в Костомукше

16:25

Названа причина страшной аварии с девятью пострадавшими в Карелии

15:54

Артур Парфенчиков назначил Ларису Подсадник куратором Костомукшского округа

14:45

Десять человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Петрозаводске

14:18

Женщина пострадала на пожаре в Олонецком районе Карелии

13:55

«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

12:30

Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

11:45

Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

11:15

«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел

10:35

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

10:02

Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

09:02

Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

08:33

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12
Карельские спасатели взорвали лед на реке в Суоярвском округе
11 января, 22:04 Общество
Взрывные работы проведены 11 января на реке Уксунйоки в Суоярвском округе.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности

Сегодня, 11 января, специалисты подразделения разминирования и взрывных работ КРПСС провели комплекс мероприятий по предотвращению подтоплений в поселке Райконкоски Суоярвского округа. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, в период с 08:00 до 16:30 было произведено 20 контролируемых подрывов на порогах реки Уксунйоки.

Благодаря оперативно проведенным работам уровень воды в местах возможных заторов снизился на 55-60 сантиметров. Эти меры направлены на защиту граждан и позволяют избежать затопления частных жилых домов, хозяйственных построек и важных объектов инфраструктуры поселка. Мониторинг ситуации продолжится.

 

