Карельские спортсменки выиграли золото на первенстве России по пляжному волейболу

Анна Калганова и Дарья Манина стали победителями в финале чемпионата России среди девушек до 15 лет.

Финал Всероссийских соревнований по пляжному волейболу до 15 лет прошел с 15 по 19 августа в Анапе в Краснодарском крае. Соперниками пары из Карелии стали спортсменки из Краснодарского края.

Как рассказали в федерации волейбола Карелии, Аня Калганова и Даша Манина, представляющие республику Карелия, в невероятном матче-триллере сумели одержать победу над «хозяйками» корта, парой из Краснодарского края, Алисой Федоровой и Дарьей Сердюковой.

В двух из трёх сыгранных партий судьба сетов решалась в игре на балансе, и по ходу его Ане и Даше пришлось отыграть несколько матчболов соперниц.

Итоговая победа карельского дуэта — 21:23, 21:18, 20:18. Трибуны долго скандировали «Молодцы!» всем четырем девчонкам, это было действительно здорово.