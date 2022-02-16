Карельские спортсмены и тренеры пожелали удачи Камиле Валиевой

15-летнюю фигуристку перед решающим выступлением на Олимпиаде поддерживают коллеги и болельщики.

В Пекине уже начались соревнования в произвольной программе по фигурному катанию у женщин. В них выступит и российская спортсменка Камилла Валиева, чье участие в зимней Олимпиаде некоторое время оставалось под сомнением. Удачи нашей участнице пожелали именитые карельские спортсмены и тренеры.

Напомним, Валиева выиграла в составе сборной командный турнир, после чего появилась информация о ее положительном допинг-тесте. МОК, ISU и WADA настаивали на отстранении спортсменки, но спортивный арбитражный суд допустил фигуристку к дальнейшему участию в Играх.

Сегодня Камиле предстоит доказать, что никакие обстоятельства не могут повлиять на нее. Талант и спортивное мастерство Камилы не вызывают сомнений. После короткой программы она занимает первое место в личном первенстве. Теперь главное — пережить эмоциональную нагрузку.



Руководитель Федерации фигурного катания Карелии Юлия Краянова. Фото: © Юлия Краянова

«В таких случаях главное — психологический настрой! — говорит руководитель Федерации фигурного катания Карелии Юлия Краянова. — В таких ситуациях кто-то надевает наушники с музыкой, чтобы не слышать шептания за спиной, кто-то креститься перед стартом, кто-то проговаривает коронную фразу. Такие свои фишечки, чтобы помочь самому себе. Чем больше соревнований за спиной, тем сильнее спортсмен психологически, тем легче ему пройти следующие испытания. Камиле необходимо абстрагироваться от всех хэйтеров и делать свое любимое дело! Катать так, как умеет только она. Болеем, верим и поддерживаем!»



Владислав Ларин. Фото: © Правительство Карелии

Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин согласен — в таких ситуациях необходимо сконцентрироваться не на информационном шуме, а на своей программе:

«Чтобы вернуться в рабочее состояние постараться исключить соцсети, какие-то источники негативной информации, чтобы не обращать внимание на новостные шумы, которые ходят вокруг ее имени. Это будет оптимальным вариантом для достижения наилучшего результата с ее стороны. Удачи, Камила!»

Камила Валиева стала первой, кто исполнил в одной программе олимпийских выступлений два прыжка в четыре оборота. Раньше этот элемент считался личным успехом женщин-фигуристок, но достижение Валиевой может повлиять на программы олимпийского женского одиночного катания.