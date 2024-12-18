Карельские спортсмены прошли комплексное тестирование в мобильной лаборатории Олимпийского комитета

Три дня мобильная лаборатория Олимпийского комитета России тестировала карельских спортсменов.

В течение трех дней на спорткомплексе «Курган» работала мобильная лаборатория инновационного центра Олимпийского комитета России «Рекордика». Более 40 сильнейших спортсменов Карелии, представляющих различные виды спорта — от лыжных гонок до спортивного ориентирования — прошли комплексное тестирование функционального состояния организма. Об этом сообщил на своей странице министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Специалисты центра оценили физическую подготовленность спортсменов по четырем ключевым направлениям: скоростно-силовые качества, аэробная подготовленность, аэробная производительность и координационные способности.

Как отметил Голубев, подобное тестирование — уникальная возможность для региона. Благодаря полученным данным тренеры смогут разработать индивидуальные тренировочные планы для каждого спортсмена, что позволит повысить эффективность подготовки и достичь более высоких результатов на соревнованиях.

Особую сложность для спортсменов представил максимальный ступенчатый тест на велоэргометре до отказа с лактатом.

Министерство образования и спорта Карелии поблагодарило Олимпийский комитет России и центр «Рекордика» за поддержку.