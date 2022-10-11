Карельские спортсмены с инвалидностью завоевали награды на спортивном фестивале в Сочи

Сборная команда Карелии завоевала серебряные медали в настольном теннисе, лёгкой атлетике и бронзу в пулевой стрельбе, сообщили в Минсоцзащиты республики.

С 16 по 22 октября на федеральной территории «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года, состоялся физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата «Cочи-2022».

В команду карельской сборной был приглашен проживающий в Партальском доме-интернате Денис Тампио. Он впервые принял участие в таком масштабном мероприятии, соревнуясь с другими участниками по дартсу и пулевой стрельбе.

Карельская команда завоевала серебряные медали в настольном теннисе и лёгкой атлетике (бег), и бронзу в пулевой стрельбе.

В фестивале приняли участие свыше 400 человек из 53 регионов Российской Федерации, в том числе из Карелии.

«Спорт учит выдержке, и воспитывает силу воли. Фестиваль „Сочи -2022“ объединил людей и доказал, что нет никаких преград перед человеком с инвалидностью. Он подарил участникам яркие впечатления и новые знакомства, а для кого-то стал трамплином в спорт высших достижений», — сказали организаторы мероприятия.