Карельские студенты побывали в парке Монрепо и Бастионе Панцерлакс

Поездка в Выборг стала возможной благодаря федеральной программе.

Студенты карельских колледжей, техникумов и вузов посетили Выборг в рамках проекта #БольшеЧемПутешествие, сообщил глава республиканского Минобразования.





По словам Романа Голубева, две группы ребят — всего около 80 человек — по программе «История и патриотизм» побывали на экскурсии в парке Монрепо, Бастионе Панцерлакс, а также на прогулке-исследовании в форме квеста, позволяющей познакомится с рядом городских артефактов, скрытых от случайного взгляда.







#БольшеЧемПутешествие — программа, благодаря которой уже более 100 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный проект и найти новых друзей, отметил министр.

Если вы тоже хотите стать участником тура «Больше, чем путешествие», подавайте заявку на платформе ФГАИС «Молодежь России».