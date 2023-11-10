Карельские студенты прошли в финал российской премии «Студент года»

Конкурс для учащихся профессиональных образовательных организаций пройдет в Казани с 27 ноября по 1 декабря.

Четверо карельских студентов прошли в финал российской национальной премии «Студент года», сообщил в личном профиле 13 ноября глава Министерства образования и спорта Карелии.



Как отметил Роман Голубев, конкурс для учащихся профессиональных образовательных организаций пройдет в Казани с 27 ноября по 1 декабря.



Нашу республику представят:



— в номинации «Председатель совета обучающихся года» Тимур Прошаков, Петрозаводский автотранспортный техникум;



— в номинации «Общественник года» Анастасия Чаранцева, Петрозаводский техникум городского хозяйства;



— в номинации «Творческая личность года» Кристина Липаева, Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио и София Мельникова, Петрозаводский филиал ПГУПС.



«Карелия болеет за вас, успехов!», — написал Роман Голубев.