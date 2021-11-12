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Карельские студенты РАНХиГС получат стипендии от Tele2 за лучшие цифровые идеи

Новости. Общество
10:12, 15 Декабря 2021
фото: предоставлено Теле2

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Tele2 открыла прием заявок на участие в стипендиальной программе карельского филиала РАНХиГС — авторы цифровых решений для города могут претендовать на гранты в 70 и 30 тысяч рублей.

Компания Tele2 запустила третий сезон стипендиальной программы в РАНХиГС. Оператор поддержит студентов, победивших в конкурсе цифровых решений для города в сфере образования или экологии. Участникам стипендиальной программы необходимо подготовить цифровые сервисы, касающиеся различных сфер: развитие города — сервис для горожан и туристов, технологии для студентов и преподавателей учебного заведения, идеи для бизнеса и города для решения экологических проблем. Студенты могут готовить индивидуальные проекты или объединяться в группы.

Принять участие в программе смогут все студенты очной формы обучения независимо от факультета. Заявки принимаются до 25 декабря 2021 года. Конкурс пройдет в два этапа: на первом члены экспертной комиссии отберут 10 наиболее перспективных проектов, а в мае 2022 года пройдет публичная защита проектов, по итогам которой определят двух победителей. В комиссию войдут представители Tele2 и преподаватели Академии. Авторы лучшей работы получат грант 70 000 рублей, еще одну работу отметят суммой в 30 000 рублей.

«Мы уже не первый год вручаем стипендию за лучшие проекты Академии. Плотное партнерское взаимодействие с преподавательским составом и самими студентами показало отличный результат для всех сторон. Учащиеся понимают, какой запрос идет от бизнеса, учатся применять свои идеи на практике, а мы в свою очередь имеем возможность сделать свой вклад в развитие молодого поколения», — рассказал директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

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