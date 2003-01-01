Карельские студенты вошли в число лучших в пляжном волейболе по России

Студенты ПетрГУ завоевали бронзовые медали первенства страны по пляжному волейболу.

Влад Борисевич и Семён Яскеляйнен, студенты ПетрГУ, завоевали бронзовые медали Всероссийских соревнований по пляжному волейболу среди студентов в Анапе, рассказали в Центре спортивной подготовки Карелии.

Вслед за успехом наших девушек, которых мы уже поздравляли, эта награда — ещё одно доказательство силы карельского волейбола, — отметили в Центре.

Там также поздравили спортсменов, тренеров и всех, кто за них болел, отметив командную работу.