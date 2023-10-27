С 20 по 26 октября в Ульяновске прошел финал трека «Студент года. Педагоги».

Карельские студенты вышли в финал национальной премии «Студент года», сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии 31 октября.





С 20 по 26 октября в Ульяновске прошел финал трека «Студент года. Педагоги». Наш регион представляли студенты ПетрГУ Марина Бутурлина и Мария Фомина — в номинации «Педагог начального образования», Марк Мяки и Анна Сусло — в номинации «Педагог-предметник». По результатам Мария Фомина вошла в число призеров конкурса, рассказали в сообществе.

Кроме того, студентка ПетрГУ Дарья Смирнова примет участие в финале трека «Медики». А за победу в финале трека «Студент года. IT» поборются студент Петрозаводского филиала ПГУПС Ярослав Плеханов, студент Петрозаводского кооперативного техникума Степан Самутичев и студентка ПетрГУ Татьяна Квист.

Как отметили в группе, в этом году Российская национальная премия «Студент года» — проект Российского Союза Молодежи — отмечает свое десятилетие.