Карельские священники отправились в школы, чтобы рассказать родителям учащихся об «Основах православной культуры»

В Петрозаводской епархии РПЦ отмечают, что «Основы православной культуры» являются культурологическим предметом.

В школах Карелии в марте проходят родительские собрания по выбору модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики», который является обязательным для учащихся четвертых классов. Как сообщает сайт Петрозаводской епархии Русской православной церкви, карельские священники отправились в образовательные учреждения, чтобы рассказать о важности курса «Основы православной культуры». Так, благочинный Ионо-Яшезерского монастыря иеромонах Прокопий (Каюмов) встретился с учителями и родителями учащихся начальных классов в Шелтозерской школе, а благочинный Лоухского района, иеромонах Юлиан (Токарев) — в школах поселков Лоухи и Чупа.

Как отметили в епархии, изучение «Основ православной культуры» — это «поддержка семьи в воспитании детей на основе отечественной истории и культуры, традиционных духовных ценностей нашего народа». В своих выступлениях священники убеждают педагогов и родителей, что этот модуль является культурологическим предметом, а не вероучительным.