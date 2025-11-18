Карельские тайбоксеры начали с побед участие в чемпионате Европы в Греции

Ксения Михайлова и Серафима Костякова победили в своих первых поединках на Чемпионате Европы по тайскому боксу в Греции.

Сегодня прошли первые бои с участием карельских тайских боксеров, которые представляют сборную России. Ксения Михайлова (на верхнем фото) в предварительном бою против спортсменки из Словакии одержала победу.

Серафима Костякова (на фото ниже) победила представительницу Португалии. Примечательно, что Серафима своей победой уже оказалась в финале, значит, без медали уже не уедет.

Напомним, в состав сборной России вошли карельские спортсмены: Варвара Колехмайнен, Серафима Костякова, Потап Бурый, Анастасия Чирик, Алиса Тестова и Ксения Михайлова. Команду сопровождает тренер Диана Зубровская. Это первая в истории карельского муайтая команда из шести спортсменов, одновременно вошедших в состав сборной России для участия в европейском первенстве. Поездка стала возможной благодаря усилиям тренеров, родителей и помощи жителей республики, которые участвовали в сборе средств на финансирование поездки. О сборе средств как раз для победивших сегодня Ксении Михайловой и Серафимы Костяковой, собиравших деньги на поездку, «Столица на Онего» уже писала ранее.

Впереди бои других участников нашей команды.