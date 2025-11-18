РЕКЛАМА
Стоит как самолет и без удобств: жители Карелии обсуждают новый автобусный маршрут в Москву
19 ноября, 16:10
В Петрозаводске стартовали продажи в новом уютном доме в ЖК «Каскад» от строительной компании «Век»
19 ноября, 10:00
Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет
17 ноября, 14:25
Карельские тайбоксеры начали с побед участие в чемпионате Европы в Греции
Сегодня 19:11 Спорт
Ксения Михайлова и Серафима Костякова победили в своих первых поединках на Чемпионате Европы по тайскому боксу в Греции.

фото: © скриншот видео Федерация муайтай России

Сегодня прошли первые бои с участием карельских тайских боксеров, которые представляют сборную России. Ксения Михайлова (на верхнем фото) в предварительном бою против спортсменки из Словакии одержала победу.

Серафима Костякова (на фото ниже) победила представительницу Португалии. Примечательно, что Серафима своей победой уже оказалась в финале, значит, без медали уже не уедет.

 

Напомним, в состав сборной России вошли карельские спортсмены: Варвара Колехмайнен, Серафима Костякова, Потап Бурый, Анастасия Чирик, Алиса Тестова и Ксения Михайлова. Команду сопровождает тренер Диана Зубровская. Это первая в истории карельского муайтая команда из шести спортсменов, одновременно вошедших в состав сборной России для участия в европейском первенстве. Поездка стала возможной благодаря усилиям тренеров, родителей и помощи жителей республики, которые участвовали в сборе средств на финансирование поездки. О сборе средств как раз для победивших сегодня Ксении Михайловой и Серафимы Костяковой, собиравших деньги на поездку, «Столица на Онего» уже писала ранее.

Впереди бои других участников нашей команды.

