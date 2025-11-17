Карельские тайбоксеры прибыли в Грецию для участия в чемпионате Европы по муайтай

Шесть спортсменов из Карелии, преодолев путь из нескольких городов, успешно прибыли в Грецию для участия в первенстве Европы по муайтай, которое пройдет с 17 по 25 ноября.
Команда преодолела сложный маршрут через несколько городов и уже провела первую тренировку на месте, сообщает Федерация муайтай Карелии.
В состав сборной России вошли карельские спортсмены: Варвара Колехмайнен, Серафима Костякова, Потап Бурый, Анастасия Чирик, Алиса Тестова и Ксения Михайлова. Команду сопровождает тренер Диана Зубровская. Пятеро из шести бойцов представляют спортивный клуб «Сабай», а Анастасия Чирик тренируется в клубе «Андриенко Тим».
После прибытия спортсмены заселились, провели первую тренировку и получили соревновательную форму. Вечером прошло собрание сборной России. В ближайшее время состоится мандатная комиссия и жеребьёвка, которая определит соперников карельских спортсменов.
Это первая в истории карельского муайтая команда из шести спортсменов, одновременно вошедших в состав сборной России для участия в европейском первенстве. Поездка стала возможной благодаря усилиям тренеров, родителей и помощи жителей республики, которые участвовали в сборе средств на финансирование поездки. О двух спортсменках, собиравших деньги на поездку, «Столица на Онего» уже писала ранее.
Официальное открытие соревнований и первые поединки запланированы на 17 ноября.
Ранее издание сообщало, что спортсменки из Карелии Ксения Михайлова и Серафима Костякова сами и через близких обращались за помощью, чтобы собрать необходимую сумму для поездки в Грецию на чемпионат Европы по тайскому боксу.