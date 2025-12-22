Карельские тайбоксеры рассказали, что им пришлось пройти, чтобы выиграть Первенство Европы

Шесть медалей Первенства Европы по муай-тай и третье место в зачёте по России — итог поездки сборной Карелии в Афины.

Но главные бои на пути к пьедесталу были не в Греции. Для наших бойцов этот чемпионат стал чередой испытаний, куда более суровых, чем сами соревнования. Первый бой — сбор денег на поездку, когда родители брали кредиты и микрозаймы. Второй — битва с визами, где до последнего дня решение зависело от конверта, который дрожащими руками везли из другой страны, и с собственным весом. И только лишь третий — на ринге в Греции.

В эксклюзивном ИНТЕРВЬЮ «Столице на Онего» тренеры и призёры впервые подробно рассказывают, какой ценой и вопреки чему далась эта «народная» победа.