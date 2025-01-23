Карельские товары появились на виртуальных витринах ведущих маркетплейсов России

Карельский бизнес расширяет горизонты.

На ведущих российских маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, открылись виртуальные витрины с региональной продукцией, в том числе и товары из Карелии. Это стало возможным благодаря проекту Российского экспортного центра «Сделано в России».

В конце июля 2024 года на Ozon заработала виртуальная витрина с товарами из Карелии. Уже к сентябрю, по данным минпромторга республики, её просмотрели почти восемь тысяч раз, а количество проданных товаров превысило 40 тысяч. В правительстве региона сообщили о планах по дальнейшему расширению списка представленных брендов.

Как сообщили в правительстве Архангельской области (где также запущена подобная витрина) в разговоре с журналистами «Российской газеты», размещение товаров на региональной витрине для местных предпринимателей бесплатно. Для этого необходимо обратиться в региональный центр поддержки предпринимательства и оформить заявку.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев подчеркнул, что проект «Сделано в России» помогает региональным производителям повышать узнаваемость своей продукции на федеральном уровне и развивать бизнес. Он отметил, что в прошлом году количество предпринимателей на площадке увеличилось почти в четыре раза.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что запуск региональных витрин обеспечивает предпринимателям дополнительное продвижение среди 50 миллионов покупателей, что способствует существенному росту продаж.

В «Российской газете» отметили, что помимо Карелии и Архангельской области региональные витрины запущены и в других регионах СЗФО и России:

— Вологодская область: стала одним из первых регионов Северо-Запада, запустивших подобный проект.

— Санкт-Петербург: собственная витрина «Сделано в Санкт-Петербурге» открыта на Ozon совместно с центром «Мой бизнес» и правительством города.

— Мурманская область: региональная витрина открылась на Wildberries, что сразу же привело к значительному росту продаж у местных предпринимателей.

— Ненецкий автономный округ: даже в этом малонаселенном регионе более 50 предпринимателей работают под знаком «Сделано в НАО», выпуская более 200 наименований товаров.

Кроме того, в Вологодской области пять компаний получили сертификат «Сделано в России», что даст им возможность участвовать в рекламных кампаниях, получать дополнительные баллы при отборе в выставочные павильоны и приоритетное право на размещение на международных электронных торговых площадках.