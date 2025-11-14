Карельские трассы — в состоянии «катка»: водители предупреждают

В интернет-ресурсе водители сообщают, что на дорогах Карелии появился сильный гололед.

Дороги Карелии покрылись льдом. Пользователи соцсетей бьют тревогу, публикуя фото опасных в это время года трасс.

— Будьте внимательны и поменяйте уже резину, если ещё не успели, — предостерегает автор фото.

Мы ранее сообщали, что МЧС официально рекомендует водителям срочно сменить шины на зимние и строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. В гололед лучше отказаться от личного авто в пользу общественного транспорта.

Напомним, в Карелию идет похолодание со снегом вместо дождя, ночью температура может упасть до -9℃.