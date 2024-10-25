Карельские тренажеры представили в Саудовской Аравии

Вадим Маркелов прислал видео из арабского шоурума.
Директор компании MB Barbell Вадим Маркелов передал видео-привет из Эр-Рияда в Саудовской Аравии.
«Работа идет. Карельские тренажеры продолжают завоевывать мир. Там где мы, там победа», — заявил Вадим Маркелов.
Напомним, компания MB Barbell — крупнейший производитель спортивного оборудования. Информацию об этом опубликовали в паблике .
Ранее мы сообщали, что карельскую продукцию и уличные тренажеры планируют поставлять в Узбекистан.
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