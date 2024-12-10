Получены первые результаты: карельские ученые исследуют способы борьбы с борщевиком

Эксперименты на Агробиологической станции КарНЦ РАН дали первые результаты.

Ученые исследуют эффективность способов борьбы с борщевиком и степень их нагрузки на почву, сообщили в паблике Карельского научного центра РАН.

Как отметили в источнике, влияние борщевика Cосновского на сообщества почвенных нематод изучают в лаборатории паразитологии животных и растений ИБ КарНЦ РАН в рамках нового исследования.

С точки зрения фундаментальной науки, его результаты расширят понимание характера расселения почвенных организмов и их взаимоотношения с растениями. Прикладной аспект заключается в тестировании различных способов борьбы с борщевиком, оценке их эффективности и воздействия на почвенные экосистемы.

Эксперименты на Агробиологической станции КарНЦ РАН дали первые результаты. Подробнее можно прочитать здесь.