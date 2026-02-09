Карельские ученые издали словарь названий ливвиковских деревень

Словарь названий ливвиковских деревень издан в Карелии. Оформлением занималась художник Маргарита Юфа.

Ученые Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Денис Кузьмин, Ирма Муллонен и Екатерина Захарова подготовили новое издание — «Ливвиковские деревни от А до Ä: словарь названий населенных мест». Работа над книгой продолжалась четыре года, рассказали авторы.

Словарь содержит более 650 статей о русских и карельских названиях населенных мест южной Карелии, где традиционно проживают карелы-ливвики. В каждой словарной статье приводится русское и карельское название поселения. Прослежена история становления топонима по историческим источникам и картам на протяжении пятисот лет, начиная с середины XVI века — как поселение называлось в разные периоды в исторических источниках с самого первого упоминания до 1926 года. В заключительном разделе статьи предлагается расшифровка происхождения названия, что позволяет восстановить имена основателей и первых жителей многих деревень, раскрыть некоторые страницы местной истории и географии.

— Словарь нужен не только для того, чтобы систематизировать и опубликовать результаты полевых, архивных и картографических исследований карельских ученых на протяжении последних десятилетий, но и для того, чтобы на фоне народных трактовок, получивших особое распространение в связи с развитием Интернета, закрепить в обществе научно обоснованную, реальную историю и причину происхождения названий населенных пунктов Карелии. А для этого необходим топонимический словарь, который люди могли бы открыть и почерпнуть оттуда всю необходимую, а главное, достоверную информацию, — говорит старший научный сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Екатерина Захарова.

Старший научный сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Екатерина Захарова

Чаще в основе наименования деревень людиков и ливвиков имена их основателей, говорит один из авторов словаря член-корреспондент Российской академии наук, профессор, главный научный сотрудник сектора языкознания ИЯЛИ Ирма Муллонен. Но многое зависело от того, как происходило освоение и заселение территории Карелии. Например, в Олонецкой (южной) Карелии много рек — Олонка, Тулокса, Видлица, и там в первую очередь расселение шло вдоль берега реки.

— Деревни буквально «насаживались» как бусинки на эту реку и назывались по именам их основателей. А вот когда население от этих рек уходило и селилось в глубине территории, то там название деревень чаще повторяло название озер или, например, возвышенностей, которые обычно назывались сельгами, — говорят ученые.

Член-корреспондент Российской академии наук, профессор, главный научный сотрудник сектора языкознания ИЯЛИ Ирма Муллонен

В словаре отражена принципиально важная особенность прибалтийско-финской топонимии Карелии — ее существование в двуязычном формате — многочисленные названия или бытуют на двух языках, или испытывают влияние друг друга.

Добавим, что издание продолжает вышедший в 2021 г. «Словарь названий населенных мест карелов-людиков». В планах у ученых ИЯЛИ КарНЦ РАН — подготовка и издание словарей названий населенных пунктов Заонежья, Пудожского района, центральной и северной Карелии.

Ранее карельские ученые стали лауреатами премии «Наследие» за создание геоинформационного ресурса «ТопКар – Топонимия Карелии». В нем систематизированы названия географических объектов Карелии и сопредельных областей. Топонимы представлены на карельском, вепсском и русском языках, каждое название имеет привязку к местоположению объекта — региону, району и поселению.