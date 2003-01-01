Карельские ученые изучат флору и фауну Национального парка «Паанаярви»

В национальном парке «Паанаярви» реализуют проект по изучению его биоразнообразия.
На реализацуию проекта по изучению флоры и фауны «Паанаярви» карельские ученые получили грант Президентского фонда природы. Всего в стране победителями первого конкурса нового фонда стали 164 организации.
Карельский проект направлен на сохранение уникальных арктических экосистем, представленных в парке. Напомним, он расположен в северо-западной части Карелии у государственной границы. Он создан в 1992 году для сохранения ценных природных комплексов и их использования в рекреационных и научных целях. Активные исследования ученых проводились на этой территории с середины 1980-х годов. Сегодня работа ученых продолжается по разным направлениям, однако экосистемы «Паанаярви» все еще остаются малоизученными. За минувшие десятилетия информация о них устарела. Новый проект, рассчитанный на три года, позволит объединить разнонаправленные исследования и актуализировать данные.
— Основная цель нашего проекта — это сохранение уникальных природных объектов. Для этого запланировано проведение комплексных исследований и организация мониторинга состояния наземных и водных экосистем, флоры и фауны. Большое внимание будет уделено экологическому просвещению населения и разработке мер по оптимизации рекреационной нагрузки, — рассказала руководитель Ассоциации «Север-Центр» Александра Смирнова.
Для сбора данных ученые сделают несколько полевых выездов в разные сезоны, а в 2026 и 2027 годах состоится большая комплексная научная экспедиция. В ходе нее исследователи проведут инвентаризацию сосудистых растений, лишайников, мхов, млекопитающих, птиц, насекомых, кровососущих членистоногих и гидробионтов. Эксперты оценят состояние наземных и водных экосистем, в том числе горных тундр, находящихся на границе своего ареала. Полученные учеными сведения будут включены в новые тематические экскурсионные маршруты и экопросветительские материалы. По результатам планируется обновить сайт парка, экспозицию визит-центра, информационные стенды и аншлаги на маршрутах.
Добавим, что у парка уникальный для Карелии ландшафт. Здесь встречаются самые южные в Восточной Фенноскандии низкогорья с участками горных тундр. В центральной части парка в тектоническом разломе находится озеро Паанаярви, самое глубокое (128 м) из малых озер Фенноскандии. Из озера вытекает река Оланга с 13 порогами. До 75% общей площади парка покрыто лесами, 12% — болотами и 11% — водой. Абсолютно доминируют коренные леса различного возраста. В парке зафиксированы виды, внесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия. В 2027 году парк отметит свое 35-летие.