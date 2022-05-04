Карельские ученые могут получить деньги на проекты, которые решают конкретные задачи

В десятилетие науки и технологий государство будет поддерживать талантливую молодежь

На ближайшие 10 лет приоритетным направлением развития России станет наука. Владимир Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий. При этом государство будет делать ставку на талантливую молодежь и содействовать привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны.

Над этой задачей в Карелии уже работают студенты и аспиранты Петрозаводского университета, чьи разработки обеспечивают инновационное развитие экономики и социальной сферы республики. Правительство РК выделило 15 млн рублей на поддержку молодых карельских ученых. Это позволило авторам научно-исследовательских работ получить весной 2022 года от 500 тысяч до полутора миллионов рублей на поддержку своих проектов.

«На конкурс было подано 78 проектных заявок от обучающихся ПетрГУ. 47 из них Экспертный совет, в который вошли специалисты Университета, представители Фонда венчурных инвестиций и региональных министерств, рекомендовал для участия во втором этапе, в результате победителями стали 25 проектов, — рассказывает проректор ПетрГУ Василий Катаров. — У нас нет ограничения по тематике, проект может быть исключительно гуманитарным, касаться общественной жизни или сферы высоких технологий — шансы есть у всех».

В списке победителей соседствуют разработка учебной платформы, изучение поморских говоров, сохранение памятников деревянного зодчества карельской Арктики, создание удобрений и модель психологического благополучия населения республики.

Во время встречи с победителями конкурса Программы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что важнейшим критерием оценки проектов стала их направленность на решение конкретных задач.

«Самое главное, все проекты имеют прикладное значение. Например, Тиммо Гаврилов разрабатывают систему мониторинга состояния памятников деревянного зодчества с помощью сенсорных датчиков. Влад Кулаков и Александр Кучко работают над проектами по использованию донных отложений в качестве удобрений. Для сельского хозяйства Карелии это очень актуально, нам надо повышать плодородие земель. Иван Кононов создает замкнутую систему для доращивания малька форели. А Алексей Кабонен — целую мониторинговую сеть, которая в перспективе позволит лесникам оценить состояние каждого дерева, предотвращать лесные пожары, незаконные рубки, контролировать численность животных в наших лесах и пресекать случаи браконьерства», — отметил Глава Карелии.

Добавим, для школьников в Петрозаводске работают детский технопарк «Сампо» и квантроиум в школе № 2, где можно заниматься не только информатикой, но и физикой, биологией, химией. И эта работа будет продолжена, сообщили в республиканском Министерстве образования и спорта.

«К 1 сентября 2022 года на базе петрозаводской школы № 39 планируем открыть школьный кванториум. Для детей будут созданы современные условия для изучения химии, физики, биологии. Планируется организация лабораторных работ, занятий по интересам в рамках внеурочной деятельности, у школьников появится возможность освоить азы робототехники», — сообщили в министерстве.

Кроме того, обучающиеся образовательных организаций республики регулярно принимают участие в образовательных программах Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) и других интеллектуальных и творческих конкурсах, направленных на развитие интеллектуальных, творческих способностей, интереса к научной и научно-исследовательской деятельности. А в 2023 году в Карелии планируется создание Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Он будет создан с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и Успех» (г. Сочи).

Результатом десятилетия науки и в Карелии, и в России станет создание и поддержание мощной научно-технической базы, которая обеспечит экономическое благополучие страны и республики.