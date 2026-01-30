РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Открытие поликлиники на Кукковке, ремонт набережной и создание новых автобусных маршрутов: эти и другие вопросы глава Карелии обсудил с общественниками Петрозаводска
28 января, 11:30 Статьи
Обществоведение
В Карелии могут разрешить менять границы заповедников
27 января, 15:10 Статьи
Тема недели
От магазинов к заводам: в Петрозаводске подвели итоги и поставили задачи на 2026 год
26 января, 10:15 Статьи
Новости

С 1 февраля ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки» в России

00:10

Станция переливания крови рассказала о потребности в разных резус-факторах

23:32

В результате ДТП на трассе «Кола» погибли два человека, ребёнок госпитализирован

22:46

Самое важное за сегодня

22:20

В России предложили запретить арестовывать имущество должников при долге менее 10 тысяч рублей

22:02

«Для меня это большой урок»: благодаря помощи жителей Карелии «Пилигрим» собрал средства на налоги

21:02

16-летняя пьяная девушка ударила ножом мужчину в одном из городов Карелии

20:02

Канадские визовые центры в России прекратили прием документов для оформления виз

19:31

В Карелии начали принимать заявления по «гаражной» и «дачной» амнистиям

19:17

Карельские ученые обнаружили древнее землетрясение в Пудожском районе

19:01

Кукурузу сомнительного качества завезли в Карелию из Тамбовской области

18:46

Педагоги Карелии проходят квесты, ведут открытые уроки и обмениваются опытом на форуме «Ключ к успеху»

18:16

Суд обязал снести незаконную баню на берегу озера в Карелии

18:02

В России предложили ограничить внесение наличных через банкоматы для физлиц

17:32

Главный внештатный терапевт Карелии предупреждает: «третья» по смертности болезнь маскируется под обычную усталость

17:16

Местами до -32°С: прогноз погоды на 31 января

17:02

Продавец шавермы выплатит 90 тысяч рублей отравившимся жителям Сегежи

16:54

Квартиру по системе трейд-ин можно купить в любом жилом комплексе «Баренц Групп»

16:48

Женщина с тремя ножами пыталась пройти в УФССП Карелии

16:42

Баскетбольный турнир памяти легендарного тренера пройдет в Беломорске в 30-й раз

16:32

Строительство онкологического центра в Петрозаводске начнётся в 2027 году

16:22

В Карелии после ДТП произошел розлив 500 литров дизельного топлива

16:07

Для петрозаводчан, желающих бросить курить, доступны бесплатные консультации пульмонолога

15:52

Росприроднадзор требует с Прионежского района 15 млн рублей за ущерб почвам

15:42

С идеей школьного путешествия из Москвы во Владивосток выступила Общественная палата России

15:27

На ремонт коммунальных сетей в Карелии направят 285 млн рублей

15:12

Спортсменка из Карелии выиграла золото на соревнованиях по конькобежному спорту

15:02

В Заозерье потушили пожар на электроподстанции

14:50

Жителя Петрозаводска отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде

14:44

Частная медицина в России растёт за счёт небольших центров

14:28

Блогер из Карелии отправится в колонию за оскорбление полицейских

14:12

Единый рейтинг автошкол начнет работу в мае 2026 года

14:02

Суд наложил арест на имущество Олонецкого молочного комбината

13:51

В ходе спецоперации погиб молодой житель Карелии Андрей Певгонен

13:40

Объявлен авиарейс из Петрозаводска в Сочи на весенние каникулы

13:32

Школа ледовых скульпторов открылась в Петрозаводске

13:24

В Петрозаводске мужчина находил чужие банковские карты и покупал на них продукты

13:05

Звезды российского спорта примут участие в фестивале «Гиперборея - 2026»

12:46

Огромный астероид летит к Луне

12:32

Пенсионеры в Сегеже освоили «умственный фитнес»

12:17

Жительницу Олонца оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу паленой водки

11:59

Осужденный в Карелии получил 231 взыскание за полгода жизни в колонии-поселении

11:28

Три популярные радиостанции временно замолчат в Петрозаводске на следующей неделе

11:14

Поезд Деда Мороза вернулся в Карелию

11:01

Жителя Карелии обманули на миллион рублей

10:46

Четыре автомобиля эвакуировали на штрафстоянку в Петрозаводске

10:31

Карелия попала в число регионов с высокими сугробами

10:11

Минздрав: «Ограничения продажи алкоголя способствуют снижению смертности от болезней сердца и сосудов»

09:54

Жительница Карелии обокрала мужчину, который пригласил ее в гости

09:38

Самозанятые получили право на больничные

09:22

Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей

08:58

Срок приема заявок на ЕГЭ продлен

08:39

Передвижной маммограф начинает работу в отдалённых посёлках Карелии

08:23

В Калевальском районе россиянин незаконно пересёк границу со стороны Финляндии

08:00

В Сегежском округе похоронили погибшего на СВО Алекса Кузьмина

07:41

Новые освещённые участки появились на дорогах в Карелии

07:22

Названы самые востребованные сферы бизнеса в Петрозаводске

07:03

Водителя без ОСАГО отстранили от управления авто в центре Петрозаводска

06:42

Учёные нашли потенциально пригодную для жизни планету

00:13
Карельские ученые обнаружили древнее землетрясение в Пудожском районе
30 января, 19:01 Наука
Поделиться

Месту древнего землетрясения в Пудожском районе карельские ученые хотят придать статус особо охраняемой природной территории.

фото: © КарНЦ РАН

Карельские геологи обнаружили природную локацию еще три года назад. О необычном нагромождении валунов директору Музея геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН Олегу Лаврову в 2023 году сообщили жители поселка Кубово Пудожского района Виктор и Зульфия Шевченко. В народе место окрестили «кубовскими мегалитами», думая, что это либо наследие ледника, либо культовые сооружения древних людей. Однако уже по фотографиям ученые предположили: скорее всего, речь идет о следах землетрясения.

— Изучив локацию, мы четко увидели, что это, действительно, палеосейсмика, причем послеледникового происхождения. Территория Карелии, покрытая около 25 тысяч лет назад мощным, до 2,5 километра, покровом льда, освобождалась от нагрузки, что вызывало движения земной коры. На месте мы увидели мощные, с острыми краями, разломы и раздвиги скальных обнажений гранитоидов, изначально сглаженных ледником, — рассказала Татьяна Шелехова, заведующая лабораторией четвертичной геологии и геоэкологии Института геологии КарНЦ РАН.

Сейчас установлено, что землетрясение произошло порядка 11–11,5 тысяч лет назад. Если это подтвердится дальнейшими исследованиями, то палеосейсмодислокация окажется древнейшей в Карелии: известные сегодня подобные локации имеют возраст 9–9,5 тысяч лет.

Также определена интенсивность землетрясения — порядка восьми баллов.  В научном журнале «Геодинамика и тектонофизика» опубликованы первые результаты исследования с места древнего землетрясения.

В планах у геологов — продолжение исследования в этом районе для корректировки карты палеосейсмических процессов в Карелии. Ученые уверены, что эта локация достойна стать объектом природного наследия, а также местом туристической и просветительской деятельности. Помимо геологической значимости, локация примечательна наличием редких видов растений, в долине реки Водлы ранее обнаружены археологические находки. Есть и интересные гидрологические объекты, например, водопад Падун неподалеку. Близ него также обнаружены следы тектонических разрушений.

При всей привлекательности место требует бережного отношения. Для его сохранения исследователи разных направлений готовят обоснование для создания особо охраняемой природной территории.

Обсудить (0) в ленту
Открытое Первенство Клубов Республики Карелия по художественной гимнастике "Ладога-2026" прошло в Петрозаводске
Опасные крыши Петрозаводска
Чемпионат и первенство республики Карелия по художественной гимнастике, региональные соревнования «Кубок Надежды» (0+) проходят в Петрозаводске
«Дыхание Севера» - ежегодный рождественский бал прошел в Петрозаводске
ХОБЛ в Карелии: вызовы, диагностика и пути решения

В эксклюзивном интервью «Столице на Онего» главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, доктор медицинских наук, профессор Наталья Николаевна Везикова рассказала о ключевых проблемах и приоритетах в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в регионе.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение