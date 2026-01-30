Карельские ученые обнаружили древнее землетрясение в Пудожском районе

Месту древнего землетрясения в Пудожском районе карельские ученые хотят придать статус особо охраняемой природной территории.

Карельские геологи обнаружили природную локацию еще три года назад. О необычном нагромождении валунов директору Музея геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН Олегу Лаврову в 2023 году сообщили жители поселка Кубово Пудожского района Виктор и Зульфия Шевченко. В народе место окрестили «кубовскими мегалитами», думая, что это либо наследие ледника, либо культовые сооружения древних людей. Однако уже по фотографиям ученые предположили: скорее всего, речь идет о следах землетрясения.

— Изучив локацию, мы четко увидели, что это, действительно, палеосейсмика, причем послеледникового происхождения. Территория Карелии, покрытая около 25 тысяч лет назад мощным, до 2,5 километра, покровом льда, освобождалась от нагрузки, что вызывало движения земной коры. На месте мы увидели мощные, с острыми краями, разломы и раздвиги скальных обнажений гранитоидов, изначально сглаженных ледником, — рассказала Татьяна Шелехова, заведующая лабораторией четвертичной геологии и геоэкологии Института геологии КарНЦ РАН.

Сейчас установлено, что землетрясение произошло порядка 11–11,5 тысяч лет назад. Если это подтвердится дальнейшими исследованиями, то палеосейсмодислокация окажется древнейшей в Карелии: известные сегодня подобные локации имеют возраст 9–9,5 тысяч лет.

Также определена интенсивность землетрясения — порядка восьми баллов. В научном журнале «Геодинамика и тектонофизика» опубликованы первые результаты исследования с места древнего землетрясения.

В планах у геологов — продолжение исследования в этом районе для корректировки карты палеосейсмических процессов в Карелии. Ученые уверены, что эта локация достойна стать объектом природного наследия, а также местом туристической и просветительской деятельности. Помимо геологической значимости, локация примечательна наличием редких видов растений, в долине реки Водлы ранее обнаружены археологические находки. Есть и интересные гидрологические объекты, например, водопад Падун неподалеку. Близ него также обнаружены следы тектонических разрушений.

При всей привлекательности место требует бережного отношения. Для его сохранения исследователи разных направлений готовят обоснование для создания особо охраняемой природной территории.