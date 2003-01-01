Карельские ученые опровергли информацию чиновников в Медвежьегорске о золотистых водорослях в Онего

Чиновники в Медвежьегорске назвали загрязнения, похожие на фекалии, золотистыми водорослями. Сослались на карельских ученых. Но те информацию отрицают.

Ученые Института водных проблем Севера КарНЦ РАН регулярно исследуют Онежское озеро. Как в центральной части, так и в заливах. Особое внимание уделяется участкам озера, испытывающим антропогенную нагрузку от коммунально-промышленных узлов, форелевых хозяйств, туризма — Петрозаводской и Кондопожской губам, Лижемской губе, Повенецкому заливу, Кижским шхерам, рассказали в Карельском научном центре.

— Так, исследования в 2025 году показали высокий уровень развития микроводорослей весной в Кондопожской губе, что свидетельствует о повышенной антропогенной нагрузке на залив. В летний период показатели фитопланктона были обычными для этого сезона, — сообщили ученые.

При этом специалисты Института подчеркнули, что заключения о характере каких-либо явлений, их опасности или безопасности можно давать лишь после соответствующих химических и биологических исследований в конкретных зоне, при этом имея представление об особенностях функционирования экосистемы в этой районе. Это касается и Повенецкого залива. Ученые напомнили, что в апреле этого года жители обнаружили на берегу вещества серо-коричневого цвета с неприятным запахом, внешне похожие на фекалии. Тогда чиновники быстро среагировали и со ссылкой на ученых пояснили, что это золотистые водоросли.

— На фотографиях — так называемые золотистые водоросли — преимущественно холодолюбивые организмы, встречающиеся ранней весной или поздней осенью, а также зимой. Иногда они вызывают цветение воды, придавая ей желтовато-коричневую окраску и неприятный запах, — рассказали тогда власти района.

Однако ученые Института водных проблем Севера КарНЦ РАН отметили, что исследований Повенецкого залива Онежского озера за минувшие два года не проводили.

— Даже общая информация о термодинамическом режиме Онежского озера не может использоваться для оценки конкретной ситуации, сложившейся в прибрежье города Медвежьегорска в Повенецком заливе в апреле 2025 года, которая обеспокоила местных жителей. Данное явление требует дополнительных исследований, которые проведены не были. В Онежском озере до сих пор не наблюдалось массового развития золотистых водорослей в масштабах, указанных на фото. Если это событие действительно произошло в Повенецком заливе, его следует отнести к разряду аномальных, а не обычных сезонных явлений.

Они отметили, что развитие золотистых водорослей в таком количестве потенциально опасно за счет возможного выделения токсичных веществ в воду при разрушении клеток некоторых видов. Вода в таком случае становится непригодной для употребления человеком и животными, — отметили ученые.

Для выявления потенциальной опасности должно быть выполнено микроскопирование образца воды для определения видового состава микроводорослей. Такого исследования не было.

Добавим, что тема с фекалиями/водорослями для Медвежьегорска не новая. Ежегодно жители жалуются на канализационные стоки. Власти много лет обещают построить КОСы, но вопрос до сипор не решен.

Фото и видео: Медвежьегорск Online / ВК