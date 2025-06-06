Карельские ученые оценят пробы воды из Онежского озера

Первая в этом сезоне экспедиция карельских ученых на научно-исследовательском судне "Посейдон" завершилась.

Комплексная экспедиция охватила 19 станций в заливах, Центральном Онего и Кижских шхерах. Ученые отобрали пробы воды для химических и биологических анализов. В исследованиях приняли участие сотрудники трех лабораторий Института водных проблем Севера КарНЦ РАН: гидробиологии, гидрофизики, а также гидрохимии и гидрогеологии.

В связи с влиянием людей на Онежское озеро в условиях потепления климата необходим постоянный мониторинг его экосистем. В ходе рейса ученые посетили 19 мониторинговых станций. Особое внимание было уделено Кондопожской губе, которая испытывает сильный пресс со стороны ЦБК и форелевых хозяйств.

«Удалось выполнить все запланированные работы, в том числе отобрать так называемые „пробы первого дня“, анализ которых должен быть выполнен в течение 24 часов. Для этого необходимо было сразу после отбора отправлять пробы с машиной в лабораторию», — рассказала Анастасия Сидорова, руководитель лаборатории гидробиологии Института водных проблем Севера КарНЦ РАН.

Исследователи отобрали пробы воды на гидрохимический анализ, в ходе которого оценивается количество взвешенных веществ, фосфора, углекислого газа, кислорода, тяжелых металлов, нефтепродуктов и другие показатели. Также будет проведен микробиологический анализ отобранных проб: исследуется хлорофилл а, фито- и зоопланктон.

Следующим этапом исследования станет лабораторный анализ остальных проб и обработка полученных результатов.