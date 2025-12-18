РЕКЛАМА
Карельские ученые показали, как брать кровь у форели
Сегодня 13:48 Наука
Поделиться

Специалисты Института биологии КарНЦ РАН 12 декабря провели практический семинар для работников форелеводческих хозяйств Карелии, посвященный современному методу забора крови у рыб.

фото: © Столица на Онего

Ученые научили рыбоводов технике взятия проб крови у форели, сообщает Карельский научный центр РАН. Этот метод является ключевым для последующих лабораторных исследований, которые выявляют заболевания на ранних, часто бессимптомных стадиях, что критически важно для своевременного реагирования.

Обучение позволит хозяйствам из отдаленных районов оперативно отбирать пробы и отправлять их ученым для анализа, ускоряя весь процесс диагностики.

— Сейчас мы в начале долгого пути, — пояснила старший научный сотрудник, к. б. н. Ирина Суховская. — Наша цель — апробировать современные диагностические наборы для выявления характерных для Карелии патогенов. Если тестирование будет успешным, хозяйства смогут выявлять заболевания «на месте», без отправки проб в крупные ветцентры России, что сэкономит время и средства.Организаторами мероприятия выступили ученые КарНЦ РАН Ирина Суховская и Сергей Филин. 

Освоение методики позволит хозяйствам самостоятельно проводить раннюю диагностику заболеваний, что повысит эффективность лечения и предотвратит экономические потери. 

Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске появится музей-аквариум.

