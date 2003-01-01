Карельские ученые помогут изучать болота в Хабаровске и Китае

Изучать ресурсы топких аапа-болот будут вместе ученые России и Китая. Такая договоренность была достигнута на Международном симпозиуме по сохранению и устойчивому развитию торфяных болот.
Международный симпозиум прошел в городе Чанчунь (провинция Цзилинь, КНР). В нем приняли участие ученые из Китая и России. Нашу страну представлял руководитель лаборатории болотных экосистем Института биологии КарНЦ РАН Станислав Кутенков, а также специалисты Института водных и экологических проблем ДВО РАН (г. Хабаровск) Владимир Чаков и Виктория Купцова.
Станислав Кутенков рассказал о биологическом разнообразии и динамике болотных лесов Европейского Севера России. Лаборатории болотных экосистем Карельского научного центра уже 74 года, она является комплексной и ведущей в своей области в системе Российской академии наук. Сотрудники изучают растительность, торфяные залежи, историю развития болот, исследуют климат прошлого по отложениям в торфе. Болота играют важную роль в углеродном балансе планеты: они поглощают углекислый газ и депонируют тонны углерода.
— Сейчас ведется оценка запасов углерода в болотных экосистемах и агроландшафтах Карелии в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения. Его основная цель — создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, — рассказал Станислав Кутенков.
Ранее Станислав Кутенков совместно с коллегами из Института водных и экологических проблем ДВО РАН впервые для Хабаровского края открыли и исследовали болота аапа-типа.
— Аапа-болота — одни из самых распространенных в Фенноскандии и на Камчатке, однако крайне редки в «материковой» части Дальнего Востока, где ранее не указывались. По составу растительности обследованные болота имеют значительное сходство с болотами Европейского Севера России, при этом на них отмечаются и виды, характерные только для Дальнего Востока. К примеру, там выявлены восемь новых для Хабаровского края видов мхов, — рассказал Станислав Кутенков.
Недавно и китайские коллеги выявили подобные аапа-болота в горных районах северо-восточного Китая, таким образом есть общая заинтересованность в их сравнительном изучении. Кроме того, одним из потенциальных совместных направлений работы является изучение вечной мерзлоты в торфяниках Российской Арктики, Дальнего Востока и Тибета.
В планах ученых наладить сотрудничество для совместного изучения болот на территории России и Китая. Это важно для сохранения экологических функций торфяников, изучения потенциала депонированного углерода и использования экологически чистых ресурсов.
Добавим, что аапа-болота — это топкие болота, поверхность которых имеет вогнутую форму (края болота значительно выше центра). Деревьев на таком болоте мало. Из растительности преобладают травы и мхи. Болота подпитывают атмосферные осадки, подземные воды и сток с поверхности окружающих территорий. Наиболее распространены такие водно-болотные угодья в природных зонах лесотундры и тайги. В Карелии — это в основном северные районы республики. Особое значение аапа-болота имеют для поддержания численности перелетных и водоплавающих птиц. На их берегах гнездятся лебеди, кулики, журавли, дикие гуси. Всего на территории республики числится 84 болотных памятника природы. В национальном парке «Водлозерский» оборудована специальная туристическая тропа протяженностью 3,8 км по эко-системе аапа-болот.