Карельские ученые предлагают новый подход к мониторингу здоровья жителей

Ученые в Карелии проводят уникальное для нашей страны исследование, задача которого – по анализу крови предсказывать риски развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний у людей, которые пока считают себя абсолютно здоровыми.

Тема исследования для Карелии актуальна. Гипертония и диабет — в числе социально значимых заболеваний, к тому же сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности населения. «Столица на Онего» пообщалась с ведущим научным сотрудником Центра медико-биологических исследований Карельского научного центра РАН, кандидатом наук Людмилой Лысенко. Мы расспросили, кто может стать участником исследования, какие признаки будущих заболеваний оно может выявить и почему это необходимо делать именно в возрасте после 40 лет.

Цель исследования, говорит Людмила Лысенко, — выявить маркеры самых ранних нарушений в организме человека. Те сдвиги, которые в будущем, через 5-10 лет, могут привести к развитию сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Среди них артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и другие.

— Мы поставили перед собой амбициозную научную задачу, которая выходит за рамки обычной поликлинической практики, но при этом крайне востребована временем. Почему? Потому что проблема, которую мы изучаем, — это не только специфика жизни на Севере с её факторами, способствующими более раннему развитию заболеваний. Это общемировая тенденция, связанная с современным образом жизни, питанием и экологией.

Интересуют ученых люди от 40 до 60 лет. Этот возраст — особый рубеж, когда у всех, хотим мы того или нет, начитается гормональная перестройка и могут проявиться первые, еще не заметные глазу изменения.

Продолжение читайте в статье.