В Карелии создали комикс-путеводитель по геологическим достопримечательностям

В Институте геологии КарНЦ РАН вышла вторая часть комиксов «Познавательные путешествия карельских зверят».
Новый комикс является продолжением первого издания. Первая часть о геологических приключениях зверят была выпущена в 2022 и перевыпущено в 2025 году. Она получилась красочной, увлекательной и полезной и нашла отклик не только среди юных читателей, но и экспертов: на конкурсе «Книга года Республики Карелия — 2022» она была отмечена дипломом в номинации «Классная книга».
В новой части авторы — директор Института геологии КарНЦ РАН Сергей Светов и художница Анна Данилова — продолжили увлекательные путешествия героев по геологическим маршрутам. Если в первом путешествии они побывали на горе Воттовааре, палеовулкане Гирвас, в урочище Чертов стул и в Марциальных водах, то теперь их ждет водопад Кивач, Ладожское озеро, горный парк «Рускеала» и город Петрозаводск.
— В путеводителе мы постарались доступным — для взрослых — языком рассказать об интересных геологических маршрутах. Так как наша цель состоит в том, чтобы о геологии Карелии, невероятно интересной, узнало как можно больше людей, я понял, что нужно начинать работать с детьми. Форма выражения для них должна быть понятной, очень лаконичной и занимательной, — рассказал Сергей Светов.
Авторы передали сотни книги в библиотеки, в школы, раздают на различных просветительских мероприятиях. А число скачиваний книги уже превысило тысячу. В планах объединение двух изданий в одно, дополненное новыми историями.
Продолжение путешествий карельских зверят вышло в рамках проекта «Каменная летопись Карелии: популяризация геологического и горно-индустриального наследия», поддержанного Фондом грантов главы Республики Карелия. Книга выпущена редакционно-издательским отделом КарНЦ РАН.
Скачать комиксы и геологический путеводитель можно по ссылке.