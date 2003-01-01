Карельские учёные прошли по следам создателя «Калевалы»

Учёные КарНЦ РАН совершили экспедицию по следам Элиаса Лённрота и Инто Конрада Инхи.

Экспедицию по следам путешествий Элиаса Лённрота, создателя эпоса «Калевала», а также финского журналиста и фотографа Интро Конрада Инхи, совершили учёные Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, рассказали на сайте организации.

Путь исследователей пролегал по территории Калевальского района и Костомукшского городского округа — там, где Лённрот в свое время собирал руны для «Калевалы».

— Идея заключалась в том, чтобы взять за основу путешествия Лённрота 1834 года и Инхи 1894 года, пройти «по их следам» и посмотреть, что на сегодняшний день осталось от самих деревень и рунопевческой традиции; жива ли в народе память о рунопевцах, собирателях; какие памятные объекты почитают нынешние жители края; что рассказывают гостям, туристам, — объяснила фольклорист, старший научный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН Мария Кундозерова.

Помимо нее, в экспедиции приняли участие языковед Наталия Пеллинен, историк Александр Кривоноженко и заведующий лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Никита Петров. Исследователи посетили Костомукшу, Калевалу, деревни Ладвозеро, Суднозеро, Войницу, Вокнаволок, Луусалми, а также урочища, на месте которых в XIX веке были населенные пункты.

— Благодаря множеству сделанных исследователем фотографий, мы смогли посетить ряд тех же самых мест и увидеть, как сильно за минувшее столетие трансформировался сложившийся в конце XIX века хозяйственный ландшафт деревень Беломорской Карелии. Тем не менее многие ракурсы остаются вполне узнаваемыми. В то же время до наших дней дошли некоторые крестьянские постройки — амбар в Калевале, где останавливался Лённрот, крестьянские дома и амбары, построенные в XIX веке и другие. Это редкие памятники своей эпохи, которые необходимо поддерживать и сохранять. Подобные образцы северной гражданской архитектуры сегодня можно увидеть в основном в музее-заповеднике «Кижи», — рассказал Александр Кривоноженко.

Лингвистический материал, полученный в ходе общения ученых с местными жителями, пополнит Аудиокарту прибалтийской-финских языков Карелии и сопредельных областей, созданную языковедами и математиками КарНЦ РАН в 2022 году. Кроме того, по итогам работы в 2026 году планируется выпустить научно-популярный фильм.