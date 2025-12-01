Карельские ученые просят помощи жителей для создания тестов на болезни сердца

Карельские ученые проводят исследование рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для работы им нужна помощь добровольцев.
Ученые КарНЦ РАН приглашают добровольцев 40–59 лет принять участие в масштабном региональном исследовании. Его цель — выявить маркеры самых ранних, еще бессимптомных, нарушений, которые в будущем могут привести к развитию сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Среди них артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и другие.
В Карелии среди причин смертности доминируют сердечно-сосудистые заболевания и новообразования. Для сохранения здоровья у жителей севера требуется развитие ранней диагностики.
— Важно разработать комплекс клинико-диагностических тестов. Для этого необходимо охватить исследованием как можно более широкий круг испытуемых, — говорят в Центре.
От участников требуется направить свои данные (ФИО, дату рождения, контактный номер телефона) по электронной почте. Подходящим по указанным условиям кандидатам будет отправлена подробная анкета «Состояние здоровья», которую после заполнения необходимо также отправить по почте или принести очно в регистратуру ЦМБИ (ул. Пушкинская, д. 3). Затем участника пригласят однократно — в удобный день, с 9:00 до 10:00 — посетить ЦМБИ и сдать кровь для измерения клинических и биохимических показателей.
Результаты проведенного исследования можно будет получить по электронной почте или у терапевта ЦМБИ. Если факторы риска будут обнаружены, участникам исследования дадут рекомендации по корректировке образа жизни и питания или направление на консультацию узкого специалиста.
В исследовании не могут принять участие граждане, имеющие сахарный диабет, хроническую почечную недостаточность, наследственную гиперхолестеринемию, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также женщины в период беременности и лактации.
— Ранее ученые установили, что у условно здоровых жителей Карелии (считающих себя таковыми) неожиданно часто встречаются ранние нарушения липидного состава крови — предвестник атеросклероза структурных свойств эндотелия, выстилающего сосуды и отвечающего за контроль артериального давления, инсулинорезистентность, увеличивающая риск развития диабета, — уточнили ученые.
Многие ранние нарушения, например, инсулинорезистентность в определенной степени можно корректировать. При более выраженных нарушениях по рекомендации специалиста может быть своевременно назначено лечение.